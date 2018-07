Preso menor suspeito de vigiar casa com drogas em MG Policiais militares apreenderam hoje o adolescente W.R.S., de 16 anos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. W.R.S. é acusado de vigiar um barraco no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, onde havia cerca de 100 quilos de maconha, 1 de cocaína, 1 de crack e 1 balança de precisão. O cabo Cláudio Alves de Oliveira, do 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM), afirmou que o menor tentou fugir ao perceber a aproximação do carro policial. W.R.S. invadiu residências vizinhas ao barraco, mas foi detido. As drogas estavam no chão de um dos três cômodos do local. Segundo Oliveira, ele negou que tomasse conta dos entorpecentes e não soube explicar porque tentou escapar. O cabo da PM afirmou que o adolescente havia sido surpreendido, no início do segundo semestre de 2008, com uma submetralhadora e uma pistola 380, além de maconha e cocaína.