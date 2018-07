Preso mentor do sequestro de filho de Mauricio de Sousa

Com uma ficha criminal de 12 metros de cumprimento, Altamir Teixeira Fernandes, de 37 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 10, em São José dos Campos, acusado de ser o mentor do sequestro do filho do desenhista Mauricio de Sousa. O criminoso, detido por volta das 13h30 em sua casa na Vila Guimarães quando, é considerado chefe do tráfico de drogas na zona norte da cidade e pertence à cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Veja também: 'Meu filho foi um heroizinho', diz Mauricio de Sousa De acordo com a polícia, foi Altamir quem planejou, executou e coordenou a quadrilha para o sequestro da família do desenhista. Na ficha criminal dele estão participações em sequestros, assaltos a banco, homicídios e tráfico de drogas. Ele estava foragido de uma penitenciária de Guarulhos há oito anos. Até agora outras quatro pessoas foram presas acusadas do mesmo crime: Peterson do Nascimento Silva, Felipe Douglas Pereira, Francisco Leandro dos Santos e Alessandro Rodrigues de Souza. Todos foram presos nos dois meses seguintes ao sequestro. Marcelo de Sousa, de 9 anos, foi sequestrado junto com a mãe, Marinalva Pereira dos Santos, e o meio-irmão, Vitor Hugo dos Santos, de 2 anos, no dia 19 de março. Os três passaram por quatro cativeiros e foram libertados na noite de 6 de abril, depois de 19 dias reféns. Os policiais chegaram aos suspeitos por meio do Serviço de Inteligência. Na época eles estavam em suas casas, no bairro Dom Pedro 1, na periferia de São José dos Campos.