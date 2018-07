Preso morre durante rebelião em Itapetininga-SP O preso Cleverson Aparecido Perez foi morto ontem durante uma rebelião na Penitenciária 1 de Itapetininga, região de Sorocaba, no interior paulista. Outros dois presos e um agente penitenciário ficaram feridos. O tumulto começou quando os detentos tentaram tomar a ala 2 da prisão, onde estavam os presos recém-chegados, que seriam de uma facção rival. Os agentes penitenciários tentaram impedir a invasão. Houve confronto e os presos se rebelaram. A tropa de choque da Polícia Militar (PM) entrou no presídio para conter a revolta. Perez foi encontrado morto com golpes de estilete num corredor. De acordo com a PM, ele foi agredido pelos outros detentos. O preso Mário Messias dos Santos, ferido à bala, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sorocaba. O detento Edvaldo da Silva Costa foi apenas medicado. O agente penitenciário Luiz Antonio Soares de Moraes, agredido pelos detentos, foi levado para um hospital de Itapetininga e recebeu alta. A unidade abriga cerca de mil detentos.