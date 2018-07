De acordo com a Polícia Militar, o assaltante efetuava os roubos desarmado. Ele ameaçava as vítimas fingindo estar com um revólver.

O motociclista foi abordado pela polícia na Rua Coelho Barradas, na altura do número 10, após os PMs suspeitarem dele. Com ele foram encontrados objetos roubados de uma das vítimas. O caso foi registrado no 56º Distrito Policial, na Vila Alpina.