Preso motorista que atropelou e matou em festa de Natal O motorista que atropelou e matou uma mulher de 61 anos durante uma festa, na noite do Natal, em Sorocaba, e fugiu sem prestar socorro, não tem habilitação. O acusado, o porteiro Jeferson Mendes dos Santos, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira, no distrito de George Oetterer, em Iperó, depois de ser localizado pela própria família da vítima. Ele havia comprado peças num ferro velho para reparar a frente do veículo, danificada no acidente. Com a ajuda de um policial federal amigo da família, os filhos da vítima localizaram o suspeito e chamaram a Polícia Militar.