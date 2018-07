Preso motorista que atropelou três crianças no Rio Foi preso em flagrante nesta noite de segunda-feira, 24, o motorista de um ônibus municipal que atropelou e matou três crianças quando transitava pela Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, às 10h20. Ele foi indiciado por homicídios culposos e lesões corporais. Até as 20h45 a polícia não havia divulgado se ele deu informações sobre o acidente, em depoimento.