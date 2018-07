Preso motorista que matou dois em Santo André Policiais de Santo André prenderam hoje o motorista do caminhão que matou duas pessoas no último dia 16. Ele trafegava pela Avenida Prestes Maia quando as rodas traseiras se soltaram, atingindo dois jovens que estavam no canteiro da via. A.M.R., de 29 anos, foi localizado em Santos, no litoral paulista. Ele foi detido e indiciado, mas responderá em liberdade por homicídio culposo e evasão do local do acidente. O caminhão também foi apreendido.