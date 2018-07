Preso no CE acusado de matar menina de 7 anos no Rio O acusado de matar uma menina de 7 anos durante uma briga com o padrasto da vítima, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso ontem no Ceará. Ele foi capturado pelos agentes na casa de sua mãe, na cidade de Guaraciaba do Norte, localizada a 300 quilômetros da capital Fortaleza. A briga teria sido motivada pela cobrança de uma dívida de R$ 1.700.