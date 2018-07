Preso no Rio acusado de assassinar bombeiro em 2007 O traficante Edinaldo Barbosa da Silva, o Pará, acusado de assassinar o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Militar Kleiner Fradique de Carvalho Filho, em abril de 2007, foi preso ontem, segundo a polícia civil do Rio. Segundo os agentes, na ocasião do crime Kleiner saiu de táxi de uma casa noturna na Avenida Brasil com destino à Cidade Alta, em Cordovil, zona norte do Rio. O motorista teria confundido o bombeiro com um policial, pois ele estava com uma arma na cintura, e decidiu levá-lo para os traficantes da comunidade. Kleiner foi torturado e assassinado. O corpo do bombeiro foi encontrado queimado, em um rio que passa atrás do Mercado São Sebastião, na Penha, por policiais da Delegacia de Homicídios.