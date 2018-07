Preso no Rio acusado de fraudes com cartão de crédito

O acusado de ser um dos maiores estelionatários do eixo Rio e São Paulo, para a Polícia Federal, foi preso em Niterói, na região metropolitana, na quinta-feira, 11, por prática de fraudes no comércio com cartões de crédito. José Guilherme Cárdia Soares, de 34 anos, foi preso em razão de Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Vara Criminal de Teresópolis, na região serrana. O preso, de acordo com a PF, agia nessa prática criminosa desde 2000. Ele chegou a ser preso pela própria Polícia Federal, em 2005, mas saiu logo depois em liberdade, e nunca mais foi encontrado, sendo dado como foragido pela Justiça. A prisão ocorreu em sua residência no bairro de Icaraí, onde foram apreendidos farta quantidade de cartões de crédito clonados e um laptop.