Preso no Rio suposto miliciano que participou de chacina A polícia prendeu hoje Reinaldo Ramos Lobo, conhecido com "Sprinter", no Rio de Janeiro. De acordo com a Delegacia de Homicídios (DH-Oeste), ele é integrante da chamada "Liga da Justiça", milícia que atua em Campo Grande liderada pelo ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, o "Batman", preso em maio deste ano. De acordo com a polícia, "Sprinter" é acusado de ter participado de uma chacina, há um ano, quando sete pessoas foram mortas na Favela do Barbante.