Preso no Rio suspeito de matar padre e ex-seminarista A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na noite de ontem um dos suspeitos de matar um padre e um ex-seminarista em Volta Redonda. O padre Dejair Gonçalves de Almeida e o ex-seminarista Epaminondas Marques da Silva foram assassinados no domingo. Com o detido, foram aprendidos um laptop e um aparelho de DVD que haviam sido roubados da casa do padre. Também foram localizadas roupas com manchas de sangue.