Preso no Rio um dos foragidos do Complexo do Alemão A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje mais um dos fugitivos do conjunto de favelas do Alemão, na Penha, na zona norte da cidade. Segundo os agentes, o traficante Adriano Gomes Alonso teria fugido da comunidade no dia em que as forças de segurança retomaram o local. O bandido era foragido do sistema penitenciário e foi localizado em sua casa, no bairro de Santo Cristo. Ele cumpria pena de oito anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.