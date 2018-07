Preso no Rio um dos traficantes mais procurados do RS Um dos traficantes mais procurados do Rio Grande do Sul e líder do Morro da Conceição, em Porto Alegre, foi preso no Rio de Janeiro no fim da noite de quarta-feira. O criminoso, de 50 anos, conhecido como "Paulão", foi detido em um apartamento alugado em Copacabana, na zona sul da capital fluminense.