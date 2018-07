Preso no RJ acusado de tráfico no Complexo do Alemão Um homem apontado como um dos traficantes foragidos do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi preso anteontem, por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Ele foi detido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, quando seu irmão era socorrido no local. O irmão dele foi baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na Comunidade da Prainha.