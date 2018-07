Preso no RJ deficiente físico que assaltava em ônibus Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam hoje um deficiente físico suspeito de assaltar em ônibus, no Rio de Janeiro, usando um cartão de gratuidade (Rio Card) para liberar sua entrada nos transportes. Segundo a polícia, o homem tem malformação em uma das pernas.O assaltante foi preso em sua casa, na comunidade do Salgueiro, no bairro da Tijuca.