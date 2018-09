Preso no RJ homem com granada e fardas do Exército Um homem foi preso hoje com uma granada, sete fardas do Exército brasileiro e drogas na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. A prisão foi feita durante uma operação do 22º Batalhão da Polícia Militar, da Maré, que checava informações obtidas por meio do Disque Denúncia.