Preso no RJ suspeito de chefiar tráfico em 5 favelas Uma operação da Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira, um homem suspeito de ser o responsável pelo tráfico de drogas em cinco favelas de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito, de nome José Antônio de Oliveira, de 31 anos, e conhecido como Coroa, foi localizado no bairro de Barro Vermelho. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, de origem israelense, segundo informou a polícia.