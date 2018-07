Preso no RJ suspeito de ser chefe de tráfico de drogas Um homem suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas do Morro do Urubu, em Pilares, zona norte do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira durante uma operação da Polícia Civil. Segundo a polícia, Bruno Guimarães Rangel, de 31 anos, foi localizado em uma casa e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.