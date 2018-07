Preso no RS homem que tentava abrir caixa eletrônico Um homem foi preso em flagrante na manhã de hoje durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária localizada no centro da cidade de Glorinha, no Rio Grande do Sul. Por volta das 10 horas, uma viatura do 17º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem no exato momento em que ele tentava abrir, com um maçarico, um dos caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil.