Preso outro acusado de matar desembargador em Niterói Foi preso na noite da quinta-feira mais um acusado de matar o desembargador Gilberto Fernandes, em Niterói, região metropolitana do Rio, que foi vítima de uma tentativa de assalto na noite do último dia 25. Rodrigo Moraes Pereira foi preso por policiais da 74ª DP (Alcântara) no bairro Maria Paula, em Niterói. Ele será ouvido na 77ª DP (Icaraí).