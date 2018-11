Preso outro PM envolvido na morte de motoboy em SP Mais um policial militar foi preso acusado de participar da morte, no fim do dia 9 deste mês, do motoboy Eduardo Luís Pinheiro dos Santos, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi detido na madrugada de hoje e levado para a Corregedoria da Polícia Militar. Agora já são nove os PMs recolhidos à Corregedoria.