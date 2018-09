Preso padrasto acusado de agredir criança de 4 anos Uma menina de 4 anos foi encontrada ontem por vizinhos, trancada sozinha em casa, com diversas marcas de espancamento pelo corpo, no bairro São João, em Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O padrasto da criança foi preso acusado das agressões. A menina foi levada para um abrigo pelo Conselho Tutelar da cidade.