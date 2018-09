Preso pai acusado de abusar da filha há 16 anos no MA O lavrador José Agostinho Bispo Pereira, de 54 anos, foi preso em flagrante ontem à tarde, acusado de abusar sexualmente de sua filha há 16 anos e mantê-la em cárcere privado, no município de Pinheiro, no interior do Maranhão. Além de ser abusada pelo pai desde os 12 anos, hoje ela tem 28, a vítima teve sete filhos com o pai.