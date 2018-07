Preso pai suspeito de esfaquear filha de 3 meses no RS Uma menina de três meses ficou gravemente ferida na noite de ontem após ser esfaqueada no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O principal suspeito do crime é o próprio pai do bebê. De acordo com a polícia, a criança foi encaminhada ao hospital e passou por uma cirurgia na madrugada de hoje. Ela teve ferimentos no intestino e no pulmão.