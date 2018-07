Preso PM suspeito de roubo a residências em SP

O militar era responsável por avisar os assaltantes de uma possível aproximação policial. Dessa forma, os bandidos podiam agir tranquilamente. Na tarde de ontem, a polícia descobriu que o grupo atuaria de novo e cercou uma região no Butantã.

Um vigia, de 52 anos, que trabalha na região há 25 anos, foi rendido por quatro homens por volta das 16 horas na Rua Francisco Perroti, esquina com a Rua Geraldo Nogueira Cobra, no Butantã. Segundo a vítima, que não quis se identificar, ele foi obrigado a entrar no carro usado pela quadrilha com dois dos criminosos, enquanto os outros dois invadiram uma casa. "Eles me mandaram ficar quieto e obedecer as ordens deles, se não me matavam", disse.

Os dois assaltantes que entraram na residência foram surpreendidos pela polícia e houve tiroteio. Na troca de tiros, Rodrigo Mendes de Souza, de 21 anos, foi atingido. Ele foi socorrido no Hospital Bandeirante, mas morreu. O outro suspeito conseguiu fugir. Com Souza foi encontrado uma pistola.

Testemunhas informaram que outros assaltantes estavam do lado de fora da casa, com o vigia. Ao perceber a aproximação dos policiais, a dupla de assaltantes que estava no carro tentou fugir, mas acabou batendo em uma motocicleta dos Correios. Após a colisão, os suspeitos conseguiram escapar a pé.

Em seguida, os policiais civis foram até o 16º Batalhão da Polícia Militar e prenderam em flagrante o PM Regate, que foi levado para fazer exame de corpo delito e, depois, para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da cidade.