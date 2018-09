Preso PM suspeito de torturar adolescente em Palmas

Segundo a Polícia Civil, os dois acusados levaram o menor para um matagal no Setor Santa Fé e iniciaram uma série de maus-tratos. O adolescente está com várias lesões no dedo e na orelha, provocado por um alicate. Dentro do carro do policial foram encontradas as roupas da vítima. Com o outro suspeito, a polícia apreendeu um alicate. O menor reconheceu os autores da agressão. Os presos foram autuados por crime de tortura e podem pegar pena de até dez anos de prisão.