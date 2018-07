Preso policial acusado de matar mulher em Salvador

Macedo teria espancado a mulher até a morte, após uma discussão, em 31 de outubro. Em depoimento à polícia, disse que Márcia tinha morrido em um acidente de trânsito, depois de uma festa. Segundo o relato, ele teria perdido o controle do carro em uma curva de estrada da região e saído da pista, fazendo com que a mulher fosse arremessada para fora do veículo.

Intrigado com a história, o delegado do município, Felipe Nery, resolveu levar o policial ao local onde teria acontecido o acidente. Notou que o relato não coincidia com o cenário. Além disso, havia vestígios de sangue no veículo.

De acordo com o delegado, em depoimento, Macedo não confessou nem negou o crime. Ele foi transferido para a Corregedoria da Polícia Civil, em Salvador, e será indiciado por homicídio, além de passar por processo administrativo disciplinar.