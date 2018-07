Preso policial após roubo com arma de brinquedo no RS

Um policial militar foi preso em flagrante na madrugada de hoje ao tentar assaltar uma lanchonete no bairro Ipanema, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, usando duas armas, sendo que uma delas era de brinquedo. Segundo informações da Brigada Militar (a PM gaúcha), o policial, que ainda não foi identificado, foi detido por colegas logo após o assalto. De acordo com as informações da Brigada, o policial estava armado com um revólver que tinha a numeração raspada e ainda portava uma arma de brinquedo. O policial foi encaminhado para a área judiciária do Palácio da Polícia.