Preso policial do Deic que atropelou colega ao fugir Foi preso na noite de ontem o investigador do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) que atropelou um colega para fugir da prisão em flagrante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sidney Martins foi detido por volta das 22h30 depois de ter sua prisão decretada pela Justiça de Guarulhos. Ele está recolhido no presídio especial da Polícia Civil. O caso é fruto de uma operação da Corregedoria da Polícia Civil para colocar atrás das grades policiais do Deic acusados de corrupção.