Preso policial que feriu garoto em trânsito em SP O agente da polícia militar que durante uma briga de trânsito, na noite da última segunda-feira, em São Paulo, efetuou disparos que acabaram atinindo um garoto de 11 anos foi preso nesta terça-feira. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o policial de 42 anos, que não teve seu nome revelado, está no Presídio da Polícia Militar. Ele responderá pelos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal.