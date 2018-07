Preso por rasgar notas do carnaval é solto em SP Tiago Tadeu Faria, de 29 anos, preso por rasgar as notas do carnaval 2012, no Sambódromo de Anhembi, na zona norte de São Paulo, foi liberado por volta das 15h30 de hoje. Ele estava no Presídio de Tremembé, no interior do Estado, e foi solto após pagar fiança de R$ 12,5 mil. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o alvará de soltura chegou à penitenciária no começo da tarde de hoje.