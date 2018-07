Preso por tentar calote em leilão no Fórum Um homem foi preso em flagrante, em meio a um leilão, ao tentar arrematar um lote de matéria-prima para a fabricação de cigarros com um cheque sem fundos de R$ 1 milhão. O objetivo do acusado, Ricardo Feitosa, era comprar os produtos para repassá-los, segundo a Polícia Federal. O caso ocorreu no dia 27, no Fórum Ruy Barbosa, na zona oeste de São Paulo. Feitosa foi ao leilão acompanhado por um advogado. O lance mínimo estabelecido era de R$ 1,2 milhão, mas a juíza Elisa Maria Secco Andreoni, que presidia a sessão, estranhou os lances oferecidos pela dupla, sempre mais altos em comparação com os dos demais concorrentes.