Preso procurador que mantinha arsenal dentro de chácara

O dono das armas e da chácara, Antonio Domingos Tiengo, de 56 anos, procurador de Justiça do Estado, que estava afastado por problemas de saúde, foi detido horas depois no apartamento dele, no bairro de Cidade Jardim, em Piracicaba, onde outras duas armas, ambas sem registro, também foram encontradas. A denúncia partiu de um pedreiro que teria discutido com o procurador. No momento em que os policiais chegaram à chácara, encontraram apenas a esposa do procurador e uma empregada.

Entre as armas apreendidas na chácara, havia duas carabinas - uma delas com mira a laser adaptada - uma pistola calibre 9mm e um fuzil calibre 30, além de três silenciadores, centenas de munições, e um radiocomunicador. A maioria das armas estava sem registro, e os registros encontrados já estavam vencidos. O procurador prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba e foi autuado em flagrante. Devido a problemas de saúde, foi transferido, sob custódia, para um hospital no centro de Piracicaba.