Preso segundo PM acusado de sequestrar e balear vendedora O cabo Marcelo Machado Carneiro, de 40 anos, foi preso na noite de sábado em Cosmos, na zona oeste do Rio. Ele é o segundo policial acusado de ter baleado, sequestrado, roubado e abusado sexualmente de uma vendedora de 21 anos, moradora do Morro do São Carlos, no centro do Rio. Ontem, o Tribunal de Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias dele e do soldado Rodrigo Nogueira Batista, de 30 anos, que se entregou na tarde de sábado. Ele negou as acusações. Carneiro disse que falará apenas em juízo. Ambos estão presos administrativamente por 72 horas no 1º Batalhão do Estácio, mas serão transferidos para o Batalhão Especial Prisional.