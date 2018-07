Preso soldado acusado de seqüestro relâmpago em SP Um soldado do Exército foi preso após fugir do quartel e ser acusado de cometer um seqüestro relâmpago em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, o soldado mantinha duas armas irregulares no armário do quartel. Com medo de uma possível revista, ele tentou fugir, levando-as embora. Ele foi abordado ainda na saída do quartel e trocou tiros com outro soldado. Em seguida, roubou um carro e seguiu até Itapevi, onde mora, com o motorista dentro do veículo. Uma testemunha acionou a polícia e houve uma perseguição de cerca de 40 minutos. O carro foi interceptado e os policiais encontraram a bolsa com as armas.