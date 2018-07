Preso suposto chefe de tráfico de favela do Rio de Janeiro

O suposto chefe do tráfico de drogas da Favela Barreira do Vasco, no Rio, conhecido como Wallace Cocão, foi preso pelos policiais da 17ª DP (São Cristóvão) dentro do Hospital Pasteur, no Méier. Segundo os agentes, ele foi responsável pelo tiroteio que aconteceu na segunda-feira, 22, em São Cristóvão. Wallace foi baleado no confronto e está hospitalizado sob a guarda dos agentes. O delegado titular Túlio Pelosi e o chefe de operações Marco Antônio Carvalho irão apresentar a foto do traficante e o resultado da operação ainda na manhã desta terça-feira, 23.