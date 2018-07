Preso suposto chefe do tráfico no Morro da Mangueira Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Rio, anunciaram a prisão, na manhã de hoje, do traficante Wellington da Silva Assumpção, conhecido como Tonton. Ele foi preso durante operação realizada na Favela do Rato, no bairro Jacaré, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, Tonton é o substituto de Leandro Monteiro Reis, vulgo Pitbull, no comando do tráfico de drogas no Morro da Mangueira. Pitbull morreu no mês passado durante uma operação naquele Morro. Na ocasião, quatro ônibus foram queimados na tentativa de desviar a atenção dos policiais e retirar Pitbull, ferido, do morro. O corpo dele foi localizado no mesmo dia no Hospital Souza Aguiar.