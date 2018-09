Preso suposto gerente de tráfico em hospital no RJ

A polícia prendeu na madrugada de hoje o suposto gerente-geral do tráfico de entorpecente de Vila Rute, na Baixada Fluminense, no Rio. André Egger Vieira, conhecido como Andrezinho, de 26 anos, foi detido por volta da 1h30, no Hospital de Saracuruna, em Campos Elíseos, Duque de Caxias. O suspeito deu entrada no hospital no dia de ontem, após ser baleado. Ele se identificou com o nome falso de Luís Hélio Vieira, segundo a polícia. De acordo com a polícia, Andrezinho assumiu o tráfico de Vila Rute após a prisão de Eliezer Miranda Joaquim, vulgo Criam, de 26 anos, em dia 31 de outubro, na Favela Kelson''s, na Penha.