Preso suposto gerente do tráfico do Rio de Janeiro A Polícia Civil prendeu ontem o suposto gerente geral do tráfico de drogas do Morro Faz Quem Quer, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Segundo a corporação, com o preso foram encontrados mais de mil envelopes embalados para revenda de substâncias de entorpecente, entre crack e dezirre, uma mistura de maconha com crack. As drogas seriam distribuídas nas bocas de fumo da comunidade, em Rocha Miranda, e Congonhas, em Madureira, ambos na zona norte. O preso seria o responsável por implantar a nova droga dezirre nas comunidades. Ele já foi condenado por tentativa de latrocínio, em 2005, na área de Madureira.