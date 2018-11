Preso suposto gerente do tráfico em Belford Roxo, no Rio

De acordo com a polícia, Leonardo Juvenal da Silva, de 20 anos, e uma adolescente foram encontrados no suposto esconderijo do grupo, em um local que teria como rota de fuga um denso matagal de espinhos. Com eles, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, arma, além de material para endolação de drogas. Ninguém ficou ferido na ação.

Os agentes investigavam os autores do assassinato, no ano passado, de dois jovens por ordem dos traficantes que atuam naquela comunidade. Segundo informações, as vítimas foram confundidas com informantes da polícia.

Com base nas apurações, os policiais descobriram o esconderijo. No momento em que os agentes chegaram ao local, cerca de três suspeitos conseguiram fugir pelo matagal, ficando para trás Leonardo e a adolescente, que foram detidos e encaminhados à delegacia.

Leonardo foi autuado em flagrante por tráfico e associação para tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A menor foi apreendida e encaminhada à Vara da Infância e da Juventude.

De acordo com o delegado Ricardo Barboza, as investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis por vários homicídios cometidos naquela região, cujas vítimas são até mesmo policiais.