Preso suspeito da morte de professora no Paraná Policiais da Delegacia de Pontal do Paraná, no litoral do Estado, prenderam na noite de ontem um homem de 43 anos suspeito da morte da psicóloga e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) Telma Fontoura, sobrinha do ator Ary Fontoura e filha do ex-secretário de Saúde do Estado Ivan Fontoura. Telma foi encontrada morta na segunda-feira no Balneário de Shangri-lá, sepultada em uma cova na areia da praia. Ela estava desaparecida desde a tarde de domingo.