Preso suspeito de abastecer tráfico em 2 cidades de SP A Polícia Civil prendeu na noite de ontem Francisco Bernardino Rodrigues, conhecido como "Pastel", em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele é acusado de abastecer pontos de tráfico da cidade e da vizinha Diadema. No ponto de venda de entorpecentes onde ele foi capturado, na Vila Pauliceia, os agentes da corporação encontraram maconha, cocaína, haxixe, ecstasy, LSD e crack.