Preso suspeito de abusar de 35 menores em SC Um homem de 33 anos suspeito de abusar de mais de 30 crianças em Caçador, no interior de Santa Catarina, foi preso ontem. Ele foi detido no pátio de um posto de combustível na rodovia Engenheiro Lourenço Faoro. Segundo a delegada responsável pelo caso, Patrícia Cristina Fronza, Márcio Azeredo vinha abusando de meninos com idades variando de oito a quinze anos, todos do convívio do suspeito. Ele nega as acusações e diz que a história é armação dos próprios familiares.