Preso suspeito de assaltar joalheria da zona sul de SP Um dos suspeitos de roubar uma joalheria no Shopping Santa Cruz, na zona sul, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 24, em uma favela no Jabaquara, também na zona sul da capital. No crime, ocorrido no dia 28 de março, a quadrilha usou até um carro blindado, segundo a Polícia Civil. O suspeito, R.L., de 32 anos, foi encontrado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em uma viela da comunidade Alba. Com ele, estava um dos relógios roubados no assalto.