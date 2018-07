Preso suspeito de ataque a homossexuais em Barretos Um dos supostos autores do ataque contra dois homossexuais em Barretos, na região de Ribeirão Preto, no final da madrugada de terça-feira, está preso desde o final da tarde de ontem. Bruno Araújo Silva, de 19 anos, confessou a participação no crime, segundo a Polícia Civil. Um menor, de 17 anos, está foragido.