Preso suspeito de chefiar o tráfico em favela do Rio A Polícia Militar (PM) prendeu ontem dois homens supostamente envolvidos com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Um deles, Marcos Vinícius dos Santos, de 26 anos, o "Chapola", é considerado chefe do tráfico da comunidade Praia da Rosa, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. O outro seria Robson Santos Chagas, de 46 anos, conhecido como "Binho" e acusado de ser o "braço direito" do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha.