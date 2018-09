Preso suspeito de chefiar tráfico na zona norte do Rio

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira, 3, o suposto chefe tráfico de drogas no Morro da Casa Branca, na Tijuca, no Rio. Cristiano Marques Silva, conhecido como Capetinha, de 22 anos, foi surpreendido na Rodoviária Novo Rio. Segundo a corporação, Silva pretendia embarcar para uma cidade do interior do Estado para se esconder. Ele é acusado de matar, em agosto passado, Orlando Ribeiro Barreto, de 21 anos, morador da Favela do Borel, e cometer assaltos nos bairro da Tijuca, Vila Isabel e Andaraí.