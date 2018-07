Preso suspeito de clonar veículos oficiais no Rio

Airton Ribeiro de Sousa, de 48 anos, foi detido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em frente a uma agência bancária, na Avenida dos Democráticos. Com ele foi apreendido um revólver e munições.

A polícia suspeita de que ele integre uma quadrilha de criminosos do Complexo do Alemão. Airton era investigado desde julho do ano passado, quando policiais interceptaram um furgão clonado dos Correios com cerca de meia tonelada de maconha, vinda do Paraguai.