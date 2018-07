Preso suspeito de cometer estupros próximo à Unicamp Um rapaz suspeito de cometer assaltos seguidos de estupro foi preso na manhã de ontem em Barão Geraldo, distrito de Campinas, interior do Estado de São Paulo, onde fica a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Segundo o delegado responsável pelo caso, não há registro de nenhuma vítima dentro do campus, mas outras três pessoas já o reconheceram como autor dos crimes que aconteceram na região no entorno da universidade.